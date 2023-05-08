الشرطة النيجيرية تحرير 58 شخصا اختطفتهم عصابات إجرامية في ولاية كوجي

وكالات

أعلنت الشرطة النيجيرية، الأحد، تحرير 58 شخصاً اختطفتهم عصابات إجرامية، واحتجزتهم كرهائن في ولاية كوجي بوسط البلاد، بينما لقي أحد الرهائن مصرعه خلال العملية.

وتعدّ عمليات الاختطاف واحدة من التحديات الأمنية التي يواجهها الرئيس المنتخب بولا تينوبو، الذي سيؤدي اليمين الدستورية في وقت لاحق من الشهر الجاري، بعد الانتخابات التي أجريت في فبراير، وشكّكت المعارضة في نتائجها.

وقالت المتحدثة جوزيفين أديه إنّ "قيادة الشرطة في منطقة العاصمة الفيدرالية حررت 58 شخصاً احتجزوا كرهائن في غابة أودولو بمنطقة جيجو الحكومية التابعة لولاية كوجي".