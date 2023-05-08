السجن 15 سنة للمتهم بتهديد طليقته بصور خادشة في الشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية شابا بالسجن لمدة 15 سنة وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بتهديد طليقته بصور خادشة التقطها لها أثناء علاقتهما وكان التهديد مصحوبا بطلب 100 ألف جنيه بدائرة مركز ههيا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسًا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير سليم وسامح لاشين، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 13227 لسنة 2023 جنايات مركز ههيها، والمقيدة برقم 1551 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم أحمد س ش ع، 27 سنة، مقيم بمركز ههيا، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بتهديد طليقته المجني عليها إ ع ع، 37 سنة، بنشر صور خادشة التقطها أثناء علاقتهما، وكان التهديد مصحوبا بطلب مبلغ 100 ألف جنيه.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم قد هدد المجني عليها بطريق الكتابة عبر تطبيقي المحادثات (واتس آب - ترو كولر) مستخدما هاتفه الجوال بإفشاء صور خادشة للشرف والاعتبار لها، والتي التقطها خلسة لها دون رضاها مستغلا رابطة الزوجية، وأرسلها لوالدتها، وكان هذا التهديد الكتابي مصحوبا بطلب مبلغ مالي مقداره مائة ألف جنيه للحيلولة دون إذاعتها علانية، وذلك على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.