"السايس المتهور" يعترف: صدمت طالبة بسيارة تركها "زبون" عندى أمانة

كتب محمود عبد الراضي

لم يدري "السايس" وهو يتحرك بسيارة تركه له شخص أمانة، أنه سيرتكب بها حادثا، ويتم القبض عليه، ويتكشف أمره، بعدما وثق فيه صاحب السيارة وترك له المفتاح.

وقال المتهم ، إن صاحب السيارة تركها له لركنها، وما أن توارى عنه حتى استغل المفتاح وتحرك بها نحو منطقة مصر الجديدة يقودها بسرعة جنونية، فصدم طالبة، وهرب من مكان الحادث خوفا من الملاحقات القانونية، إلا أن الشرطة توصلت لصاحبها عن طريق أرقامها.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بوقوع حادث مصادمة بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور (طالبة - مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية "مصابة باضطراب بدرجة الوعى وكسر بقاع الجمجمة ولا يمكن استجوابها") بالطريق محل البلاغ اصطدمت بها سيارة مجهولة ولاذت بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد السيارة المتسببة فى الحادث، وتبين أنها ملك (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم التجمع الخامس).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير وبمناقشته، أقر بأن السيارة كانت حيازة "سايس الجراج الخاص بالمنطقة محل عمله" ، لركنها ونفى علمه بملابسات الحادث، وتبين تواجد السيارة المشار إليها أسفل الشركة محل عمله، وبها تلفيات بمقدمة السيارة بالكامل.

بتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة ، وتبين أنه (منادى سيارات - مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية) ، حيث أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه تحصل على السيارة من مالكها لركنها أمام الشركة محل عمله وأثناء ذلك قام بالاستيلاء على السيارة للتنزه بها، وحال تواجده بمحل البلاغ اختلت من يده عجلة القيادة مما أدى إلى اصطدامه بالمصابة مُحدثاً ما بها من إصابات .