الرئيس السيسي يوافق على قبول استقالة نائب محافظ أسوان من منصبه

كتب محمد الجالى

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 173 لسنة 2023 بقبول الاستقالة المقدمة من أحمد شعبان أحمد سليمان، نائب محافظ أسوان من منصبه.