الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسي يوافق على قبول استقالة نائب محافظ أسوان من منصبه الإثنين، 08 مايو 2023 02:52 م الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 173 لسنة 2023 بقبول الاستقالة المقدمة من أحمد شعبان أحمد سليمان، نائب محافظ أسوان من منصبه. السيسي الرئيس السيسي نائب محافظ اسوان الجريدة الرسمية عاجل الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسى يطلع على مستجدات عملية إجلاء المواطنين المصريين من السودان وتسهيل عودتهم لأرض الوطن دون عوائق.. ويوجه بضمان العودة الآمنة وتوفير ما يلزم من خدمات إغاثية وطبية وغذائية بالمعابر البرية الأحد، 07 مايو 2023 03:52 م الرئيس السيسي يوجه بضمان العودة الآمنة للمصريين من السودان وتوفير ما يلزم من خدمات بالمعابر البرية الأحد، 07 مايو 2023 03:49 م الرئيس السيسي يتابع مستجدات عملية إجلاء المواطنين المصريين من السودان الأحد، 07 مايو 2023 03:45 م الرئيس السيسي لوفد الكونجرس الأمريكى: السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية يفتح آفاقا جديدة ورحبة فى المنطقة.. ويؤكد ضرورة وقف إطلاق النار بالسودان الشقيق والشروع فى حوار سلمى يؤدى لاستكمال المسار الانتقالى السبت، 06 مايو 2023 03:32 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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