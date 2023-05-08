الحج والعمرة السعودية تتابع أوضاع المعتمرين السودانيين لتسهيل إجراءات عودتهم

إيمان حنا

عملت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة على متابعة أوضاع المعتمرين السودانيين المتواجدين بالمملكة العربية السعودية عبر شركات العمرة السعودية المسؤولة عنهم، وفق بيان لوزارة الحج والعمرة.

وحرصت الوزارة على التأكد من تيسير إجراءات مغادرتهم إلى السودان عبر ما يتوفر من رحلات طيران أو عبارات بحرية، فغادرت أمس السبت ثلاث رحلات من جدة إلى بور سودان، وغادرت الأحد ست رحلات أخرى، كما تابعت الوزارة أوضاع المعتمرين السودانيين في مقار سكنهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأكدت وزارة الحج والعمرة سعيها إلى تسخير كافة إمكاناتها للعمل بشكل مستمر مع الجهات المعنية والتأكد من تيسير إجراءات مغادرة المعتمرين السودانيين ومتابعة شؤونهم كاملة حتى عودتهم سالمين إلى بلادهم؛ حيث يتبقى بالمملكة ما يقارب 50 ألف معتمر سوداني سيتم إنهاء إجراءات مغادرتهم خلال أيام.