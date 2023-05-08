الحبس سنة للمتهم بتعريض حياة ابنته الطفلة للخطر فى الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، شابا بالحبس لمدة سنة واحدة وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بتعرض حياة ابنته الطفلة للخطر ومحاولة إلقائها من أعلى عقار بدائرة قسم أول الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسى، رئيسًا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير سليم وسامح لاشين، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 167 لسنة 2023 جنايات قسم أول الزقازيق، المقيدة برقم 482 لسنة 2023 كلى جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم كريم ج ع أ س، إلى المحاكمة الجنائية فى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بتعريض حياة ابنته الطفلة للخطر بدائرة قسم أول الزقازيق.

جاء فى أمر الإحالة أن المتهم قد عرض حياة ابنته الطفلة المجنى عليها ر، تبلغ من العمر نحو 6 سنوات، للخطر، عمدًا مع سبق الإصرار د، بأن بيت النية وعقد العزم على حملها متجها بها إلى أعلى العقار محل الواقعة عازما على إلقائها من أعلى، إلا أنه قد خاب أثر جريمته بسبب لا دخل لإرادته فيه، إلا وهو ضبطه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

جرى ضبط المتهم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.