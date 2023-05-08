التعليم العالى: تعاون بين بحوث الفلزات وكلية النانوتكنولوجى بجامعة القاهرة

كتب محمد صبحى

نظم مركز بحوث وتطوير الفلزات زيارة لكلية النانوتكنولوجى ب جامعة القاهرة ؛ لبحث التعاون في مجال التطبيقات الصناعية، بحضور الدكتورة رباب الشريف عميد الكلية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بتعظيم التعاون بين الجهات البحثية بمؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى لخدمة قطاع الصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لتلبية متطلبات رؤية الدولة للتنمية المستدامة،

وأشار الدكتور إبراهيم غياض القائم بأعمال رئيس المركز أن الزيارة تهدف لبحث تعظيم الاستفادة من إمكانات المركز والكلية، وتبادل الخبرات بين الطرفين، والاستفادة من الأجهزة العلمية التي يمتلكها الطرفان وتوظيفها للوصول لمخرجات صناعية قابلة للتطبيق.

وتم الاتفاق خلال الزيارة على توقيع بروتوكول تعاون بين الطرفين؛ لإنتاج الزجاج المطعم بالرصاص، وكذا التعاون لإنتاج المواد النانومترية على المستوى الصناعى، وإنشاء وحدة إنتاج أنابيب الكربون النانومترية،

كما ناقش الطرفان وضع رؤية مستقبلية لتحويل المواد النانومترية إلى أجهزة إلكترونية من بينها؛ الأجهزة المستخدمة في مهام وعمليات الاستشعار من البعد.

كما تم الاتفاق على تنفيذ دورات تدريبية في المجالات المشتركة، وإنشاء دبلومة مشتركة في مجال التطبيقات الصناعية للمواد النانومترية، وبرنامج دبلومة مهنية فى تشغيل الأجهزة العلمية المختصة بتحضير وتوصيف المواد النانومترية.

وعلى هامش فعاليات الزيارة، قام وفد المركز بجولة تفقدية بالكلية للتعرف على الأقسام والأجهزة العلمية التي تمتلكها، كما تم عرض خبرات مركز بحوث وتطوير الفلزات باعتباره المركز الوطنى الإقليمى المختص في بحوث وتطوير المواد، وشرح الأجهزة العلمية والمشروعات البحثية التي يمتلكها المركز والتى يمكن الاستفادة منها من جانب الكلية في تنفيذ المخرجات الصناعية المستهدفة.

شارك في الزيارة من مركز بحوث وتطوير الفلزات، الدكتور أسامة فؤاد رئيس قسم مركبات وتكنولوجيا النانو بالمركز ومنسق الزيارة، والدكتورة أميمة القاضي رئيس قسم تكنولوجيا المساحيق، والدكتور أحمد مرتضى القائم بأعمال رئيس قسم المواد الإلكترونية والمغناطيسية بمعهد تكنولوجيا المواد المتقدمة بالمركز، ود. هيثم الجزار القائم بأعمال رئيس قسم النمذجة الصناعية بمعهد تكنولوجيا التصنيع بالمركز، وعدد من أساتذة المركز.

وكان فى استقبال وفد المركز من الكلية، الدكتور خالد سليمان وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع والبيئة، والدكتور أحمد الصادق مدير المعامل بالكلية.