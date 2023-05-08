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البابا تواضروس يترأس قداس عيد مارمرقس في مزاره بالكاتدرائية وتطييب رفاته ورفات البابا أثناسيوس

الإثنين، 08 مايو 2023 11:37 ص
البابا تواضروس يترأس قداس عيد مارمرقس في مزاره بالكاتدرائية وتطييب رفاته ورفات البابا أثناسيوس صلى قداسة البابا تواضروس الثاني
كتب: محمد الأحمدى

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صلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية القداس الإلهي، صباح اليوم الإثنين، في مزار القديس مار مرقس الرسول بالكاتدرائية المرقسية في العباسية، وذلك بمناسبة عيد استشهاده.
 
وطَيَّبَ قداسته، عقب القداس، رفات القديس كاروز ومؤسس كنيستنا القبطية الأرثوذكسية، والذي استشهد على أرض الإسكندرية يوم 30 برمودة عام 68 ميلادية.
 
وتوجه قداسة البابا إلى مزار القديس البابا أثناسيوس الرسولي حيث طَيَّبَ رفاته احتفالًا بعيد نياحته الذي يُحتَفل به يوم الإثنين المقبل الموافق ٧ بشنس.
 
 
البابا
 

جانب من الصلاه
 

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

مارمرقس

القديس اثناسيوس



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