وذكر بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي ، أن الاتحاد الأوروبي يتابع هذه القضية عن كثب ويطلب من السلطات الإسرائيلية عدم استكمال أعمال الهدم الذي يؤثر بشكل مباشر على 81 طفلاً وتعليمهم.

وأكد الاتحاد الأوروبي - في بيانه - أن عمليات الهدم غير قانونية بموجب القانون الدولي، ويجب احترام حق الأطفال في التعليم .. داعيا إسرائيل إلى وقف جميع عمليات الهدم والإخلاء والتي لن تؤدي إلا إلى زيادة معاناة السكان الفلسطينيين وتهدد بإشعال التوترات على الأرض.

وأوضح البيان أن العام الماضي شهد هدم إجمالي 954 مبنى أو الاستيلاء عليها من قبل سلطات الاحتلال في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية - وهو أعلى رقم مسجل منذ عام 2016، كما أن أكثر من 80% من المباني المهدمة (781) تقع في المنطقة "ج" وهو ما تسبب في نزوح 1032 شخصاً نتيجة عمليات الهدم، وهذا العام يسير بالفعل في اتجاه مماثل، الأمر الذي يبعث على القلق.