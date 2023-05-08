اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الإليزيه: زيارة ماكرون المقبلة إلى ألمانيا مرحلة جديدة في علاقات الصداقة

الإثنين، 08 مايو 2023 09:02 م
الإليزيه: زيارة ماكرون المقبلة إلى ألمانيا مرحلة جديدة في علاقات الصداقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
أ ش أ

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ذكرت الرئاسة الفرنسية، اليوم الاثنين، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ألمانيا، المقررة من 2 إلى 4 يوليو المقبل، تمثل مرحلة جديدة في علاقات الصداقة الفرنسية الألمانية. 


وأعلنت الرئاسة الألمانية، اليوم، أن الرئيس الفرنسي سيزور ألمانيا من 2 إلى 4 يوليو المقبل، في زيارة دولة هي الأولى من نوعها لرئيس فرنسي منذ 23 عاما. 
وقالت الرئاسة الألمانية: "هذا الحدث المميز يمثل بداية فصل جديد من علاقات الصداقة التي تربط البلدين على مدى عقود".


ويعتزم ماكرون، خلال زيارته، الاحتفاء بالذكرى الستين لمعاهدة الإليزية للصداقة بين ألمانيا وفرنسا، والتي وقعت في 22 يناير 1963.


ومن المنتظر أن يصطحب الرئيس الألماني، نظيره الفرنسي، لزيارة العديد من المناطق في ألمانيا، كما سيحرصان على التأكيد على العلاقات الفريدة بين البلدين وبين الشعبين وخاصة الشباب الألماني والفرنسي.


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