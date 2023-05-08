استئصال ورم يزن 7 كيلو من بطن مريضة بمستشفى الباجور فى المنوفية

نجح أطباء الجراحة بمستشفى الباجور التخصصى التابعة لمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، فى استئصال ورم يزن 7كيلو من مريضة تعانى من تضخم بالبطن، بعد الاطلاع على الاشاعات والرنين المغناطيسى وعمل التحاليل والعروضات اللازمة تم إعداد المريضة لإجراء التدخل الجراحى لاستئصال ورم بالرحم والمبيضين ( حجمه 27*14سم ووزنه 7 كجم) ومنديل البطن السفلى والزائدة الدودية.

وأجرى العملية الدكتور محمد مصطفى متولى أخصائى جراحه أورام، الدكتور أحمد إبراهيم ندا أخصائى النساء والتوليد، الدكتور محمد النمر طبيب الجراحه، الدكتور إبراهيم عطيه - أخصائى التخدير، الدكتور أحمد المراكبى طبيب التخدير، أحمد الحافى تمريض عمليات.

وحضرت أمس مريضة لعيادة جراحة الأورام عمرها 84 سنه وورم يزن 7كيلو من مريضة تعانى من تضخم بالبطن، بعد الاطلاع على الاشاعات والرنين المغناطيسى وعمل التحاليل والعروضات اللازمة تم إعداد المريضة لإجراء التدخل الجراحى لاستئصال ورم بالرحم والمبيضين ( حجمه 27*14سم ووزنه 7 كجم) ومنديل البطن السفلى والزائدة الدودية وتم إرسال العينة للفحص الهيستوباثولوجى وخرجت المريضة تحسن تحت المتابعة بالعيادة الخارجية.