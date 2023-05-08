ارتفاع عدد ضحايا فيضانات الكونغو الديمقراطية إلى 394 قتيلاً.. صور

وكالات

بلغت حصيلة الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي طالت مناطق في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية 394 قتيلا على الأقل مع انتشال جثث إضافية، وفق ما أفاد مسؤول محلي الأحد.

وتعرضت مناطق في إقليم جنوب كيفو لفيضانات ليل الخميس، بعد يومين على أمطار شهدتها رواندا المجاورة التي تعهدت حكومتها السبت تخصيص نحو 100 مليون دولار لإصلاح الأضرار.

وقال توما باكينغا، المسؤول المحلي في منطقة كاليهي الأكثر تضررا من الفيضانات، الأحد لوكالة فرانس برس "حتى الآن، تم العثور على أكثر من 390 جثة، 142 في بوشوشو و132 جثة في نياموكوبيو وتم العثور على 120 جثة طافية في بحيرة كيفو".

واضاف "منذ الخميس، نعثر على جثث كل دقيقة وندفنها".

وكانت حصيلة غير نهائية السبت، أفادت عن مقتل أكثر من 170 شخصا في الكونغو الديمقراطية.



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