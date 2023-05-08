ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.37% بجلسة الإثنين بتداولات تجاوزت 2 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 29 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.142 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر " إيجي إكس 30 " بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 17642 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.98% ليغلق عند مستوى 3139 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.88% ليغلق عند مستوى 21163 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 7338 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.47% ليغلق عند مستوى 3056 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 4641 نقطة.