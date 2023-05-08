إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتي ميكروباص بالمحلة

الغربية - مصطفى عادل

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة، في حادث تصادم سيارتي ميكروباص على طريق المحلة الكمالية مركز المحلة بمحافظة الغربية، وتم نقل المصابين للمستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتي ميكروباص على طريق المحلة الكمالية.

انتقلت 3 سيارت إسعاف لمكان الحادث ، وتم نقل 6 مصابين للمستشفى لعمل الإسعافات اللازمة لهم، وتم رفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.