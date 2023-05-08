اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 مايو 2023 05:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتي ميكروباص بالمحلة

الإثنين، 08 مايو 2023 05:31 م
إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتي ميكروباص بالمحلة إسعاف - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة، في حادث تصادم سيارتي ميكروباص على طريق المحلة الكمالية مركز المحلة بمحافظة الغربية، وتم نقل المصابين للمستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتي ميكروباص على طريق المحلة الكمالية.
 
انتقلت 3 سيارت إسعاف لمكان الحادث ، وتم نقل 6 مصابين للمستشفى لعمل الإسعافات اللازمة لهم، وتم رفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

محافظة الغربية

المحلة

حادث

اخبار الحوادث

مستشفى المحلة العام



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة