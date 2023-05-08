إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الصحراوى الغربى

بنى سويف ــ هانى فتحى

أصيب 4 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربى بحرى كمين سمسطا دائرة محافظة بني سويف، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي في نطاق مركز سمسطا، أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتى إسعاف إلي موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سمسطا المركزي.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة: عادل رمزى بطرس يوسف 50 عامًا، مقيم بمركز العدوى المنيا، غيبوبة تامة، أيمن مجدى جورج شحاتة 20 عامًا، يقيم بمركز مغاغة محافظة المنيا، خدوش وسحجات، عزمى عاطف عبد الله داوود 35 عامًا، سائق، ااشتباه كسر بلوح الكتف وكدمات بالضلوع، مجدى جورج شحات 42 عامًا، اشتباه كسر بلوح الكتف واشتباه كسر بالضلوع.