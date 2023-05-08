إصابة مزارع برش خرطوش بسبب الخلاف على حد فاصل الأرض الزراعية بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى مزارعا يبلغ من العمر 62 سنة، محولا من مستشفى دار السلام المركزى مصابا بطلق برش خرطوش بالقدم اليمنى، عقب قيام مزارع آخر بالتعدى عليه بسلاح نارى كان بحوزته بسبب الخلافات على حد فاصل للأرض الزراعية بدائرة المركز.

تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة مركز شرطة دار السلام بين مزارعين بسبب الخلاف على حد فاصل نتج عن المشاجرة إصابة أحدمهما بطلق نارى خرطوش وتم نقله للمستشفى للعلاج وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الواقعة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشرق والمقدم رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام، بورود إشارة من مستشفى دار السلام المركزي لمركز دار السلام بوصول المدعو عبد الوهاب ع ا 62 سنة مزارع ويقيم دائرة المركز مصاباً " برش خرطوش بالقدم اليمني " وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبسؤال قام باتهام المدعو عبده م ح ا 45 سنة مزارع ويقيم بذات الناحية بإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته مما نتج عنه إصابته المشار إليها بسبب خلاف علي حد فاصل بأرضهما الزراعية تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فرد خرطوش محلي الصنع بإرشاده وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة لذات السبب تم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.