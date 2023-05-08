اليوم السابع
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إصابة شخص صدمته سيارة فى منطقة منشأة القناطر بالجيزة

الإثنين، 08 مايو 2023 11:29 ص
إصابة شخص صدمته سيارة فى منطقة منشأة القناطر بالجيزة سيارة إسعاف- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أصيب شخص صدمته سيارة بمنطقة منشأة القناطر في الجيزة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 
 
 
ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد وقوع حادث مروري بطريق نكلا في منشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين اصطدام سيارة بأحد الأشخاص، مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى مستشفى مبارك لإسعافه.
 
 
تم التحفظ على قائد السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق. 
 

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