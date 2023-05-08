اليوم السابع
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الإثنين، 08 مايو 2023 07:03 ص
أكرم القصاص
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أ ش أ: الأسد يبحث مع رئيس الإمارات التطورات الإيجابية على الساحة العربية

الإثنين، 08 مايو 2023 06:00 ص
أ ش أ: الأسد يبحث مع رئيس الإمارات التطورات الإيجابية على الساحة العربية الأسد
أ ش أ

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بحث الرئيس السوري بشار الأسد مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، التطورات الإيجابية على الساحة العربية والعلاقات الثنائية والتعاون المستمر بين سوريا والإمارات في العديد من المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن ذلك جاء خلال الاتصال الهاتفي الذى أجراه الرئيس السورى مع نظيره الإماراتي وعبر خلاله الرئيس السوري عن تقدير بلاده للدور الذي تقوم به الإمارات من أجل لمّ الشمل وتحسين العلاقات العربية، بما يعزز التعاون العربي المشترك ويخدم مصالح الدول والشعوب العربية.

 

 


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