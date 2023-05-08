أهالي الإسكندرية: الحوار الوطنى فرصة للشباب ويساعد فى نمو الاقتصاد.. فيديو

الإسكندرية - أحمد الزغبى

أجرى "اليوم السابع"، عددا من اللقاءات مع المواطنين بمحافظة الإسكندرية، حول ما يأملوه من الحوار الوطنى، وشهدت المطالب المختلفة من أعمار مختلفة، ومنها أن يمتد الحوار الوطنى إلى الشارع لجميع الفئات، ومشاركة الشباب والعمال وأصحاب المهن من المحافظات بشكل كبير، ومتابعة من الحكومة لملف الصناعات الصغير والورش ودعمها والتوسع في مشروعات الشباب خارج الحيز العمراني، وكذلك دعم ملف السياحية من المناطق الأثرية والتاريخية الغير مستغلة بالمحافظة .

وقال هشام خميس صاحب ورشة حدادة، أن الحوار الوطنى يصب في مصلحة الوطن والشباب، مضيفا أن مثل هذه الندوات والفعاليات الهامة التى تنظمها الدولة المصرية بمشاركة الشباب فرصة كبيرة للشباب المصري لإثبات الذات.

وأضاف أن على مسئولى تنظيم الحوار الوطني تحفيز وتشجيع الشباب، لأنهم هم أساس بناء الوطن، وبناء الوطن لابد من الاهتمام بالأساس والنشاء كى يصبح دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات بسواعد أبنائها .

وعبر حسام جابر صاحب ورشة ، أن الحوار الوطني هام للشباب وبناء دولة مصرية قادرة على مخاطبة الأجيال وبناء جيل قادر على تطوير الوطن ،والإسكندرية بها الكثير من المواقع الأثرية والسياحية الهامة ، والتى لها باع تاريخى عريق ومنها قلعه قايتباي، مشيرا إلى أن لابد من الاهتمام بالمزارات السياحية والتي هى مقصد لجميع السياح من مختلف دول العالم .

وأوضح أن هناك اهتماما كبيرا بكافة الألعاب الرياضية والتي منها كرة القدم، ولابد من الاهتمام بالثقافة والقصور الثقافية المختلفة على أرض الإسكندرية لبناء جيل قوى قادر على العطاء من خلال تثقيفهم من سن الصغر .

وأضاف عاطف كمال صاحب مكتبه، أنه يتابع الحوار الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام المرئي وهو مكسب للشباب بشكل كبير، مضيفا أن على مسئولي الحوار الوطني الاهتمام بمحدودي الدخل ورعايتهم كى نبني وطن قوي من خلال ابنائه خاصة العمال .

وأشار أحمد محمد ميكانيكي سيارات، إلى أن الحوار الوطني فرصة كبيرة للشباب المصري للتعبير عن آرائهم، مضيفا أنه لابد من مسئولى ومنظمى الحوار الوطني الاهتمام بالشباب وإعطائهم الفرصة ، لكى يثبت للجميع أن الشباب المصري الواعي قادر على تمثيل وتطوير وتنمية المجتمع المصري ،واستكمال رحلة العطاء التى يقودها الرئيس السيسى .