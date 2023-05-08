أفغانستان وباكستان تبحثان قضايا الأمن الإقليمي وشؤون اللاجئين

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بحث القائم بأعمال وزير خارجية أفغانستان أمير خان متقي ورئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، الأحد، قضايا الأمن الإقليمي وشؤون اللاجئين الأفغان في باكستان.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية حافظ ضياء أحمد - حسبما نقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - إن المسؤولين ناقشا خلال اجتماعهما في باكستان قضايا الأمن الإقليمي وتيسير حركة الأشخاص بين البلدين وأوضاع اللاجئين الأفغان في باكستان.

ومن جانبه، جدد عاصم منير التعاون بين البلدين للتصدي "بفاعلية" للتحديات المشتركة للإرهاب والتطرف.

كما ناقش الجانبان قضية أساسية أخرى تتعلق باللاجئين الأفغان في باكستان، حيث يعيش ملايين اللاجئين الأفغان في باكستان منذ عقود، وقد تسببت حالة الاضطراب الأخيرة في البلاد في قلق اللاجئين بشأن سلامتهم وأمنهم.

وشملت القضايا الأخرى التي ناقشها الطرفان خلال اجتماعهما إضفاء الطابع الرسمي على الاتفاقات الأمنية الثنائية لتعزيز وإدارة الحدود والأمن الإقليمي.

وجدد قائد الجيش الباكستاني التزام إسلام آباد بأفغانستان مستقرة وسلمية ومزدهرة.

يشار إلى أن القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني التقى العديد من القادة السياسيين والشيوخ الباكستانيين، مساء أمس في إسلام آباد، وناقشوا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.