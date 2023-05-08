أخبار مصر.. الرئيس السيسي يوجه بالاهتمام بصون المواقع والمنشآت الأثرية

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توجيه الرئيس السيسى، بالاهتمام بصَوْنِ المواقع والمنشآت الأثرية، وذات القيمة التاريخية، بحيث يتم إبراز الطابع الفريد والروح المعمارية الأصيلة للمنطقة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسي يتابع مشروعات تطوير القاهرة التاريخية ومحيط قلعة صلاح الدين

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع شهد متابعة المشروعات الجارية لتطوير المناطق التاريخية بالقاهرة، بما فيها المنطقة المحيطة بقلعة صلاح الدين الأيوبي، في إطار خطة الدولة لاستعادة الوجه الحضاري للقاهرة ورونقها التاريخي العريق.

الرئيس السيسي يوجه بالاهتمام بالمواقع والمنشآت الأثرية وذات القيمة التاريخية

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاهتمام بصَوْنِ المواقع والمنشآت الأثرية، وذات القيمة التاريخية، بحيث يتم إبراز الطابع الفريد والروح المعمارية الأصيلة للمنطقة، بالإضافة إلى زيادة المساحات الخضراء لتصبح مُتنفساً لسكان المنطقة والمترددين عليها، وأن يتم تنفيذ كل ذلك في إطارٍ متكاملٍ ومتسق مع الأعمال الجارية لتطوير المجتمعات المجاورة، على النحو الذي يحسن جودة الحياة بالقاهرة، على صعيد مُختلف الأبعاد التنموية، سواء العمرانية والحضرية، أو الثقافية والسياحية. القوات الجوية المصرية والهندية تنفذان تدريبا جويا مشتركا بقاعدة جوية مصرية فى إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكرى مع الدول الصديقة والشقيقة، نفذت القوات الجوية المصرية والهندية تدريباً جوياً مشتركاً بإحدى القواعد الجوية المصرية .

مدبولى: ملتزمون بإفساح المجال لتعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى

على هامش فعاليات مؤتمر إطلاق الاستراتيجية القُطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء أمس، مع فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعدد من أعضاء الوفد المرافق.

سامح شكري يسلم رئيس تشاد رسالة من الرئيس السيسي حول الأزمة السودانية

التقى سامح شكرى وزير الخارجية، ظهر اليوم، في العاصمة نيدجامينا مع الرئيس التشادى محمد إدريس ديبي، في مستهل الزيارة التي يقوم بها إلى كل من تشاد وجنوب السودان. الرئيس السيسي يوافق على قبول استقالة نائب محافظ أسوان من منصبه نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 173 لسنة 2023 بقبول الاستقالة المقدمة من أحمد شعبان أحمد سليمان، نائب محافظ أسوان من منصبه. بدء إجلاء عالقين مصريين وأجانب من ميناء بورتسودان بواسطة سفينة حربية مصرية أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل: "بدء إجلاء العالقين المصريين وأجانب من جنسيات مختلفة من ميناء بورتسودان بواسطة سفينة حربية مصرية". اقتصادية القناة: "تيدا" الصينية تروج لـ8 مشروعات جديدة باستثمارات 5 مليارات دولار استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حول موقف الاستثمارات الصينية الحالية والمستقبلية في المنطقة الاقتصادية. رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.. وعودة الانعقاد 21 مايو الجارى أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، عن رفع الجلسة العامة للمجلس اليوم، على أن تعقد الجلسة التالية يوم 21 مايو .

التعليم العالى: زيادة 10% من الأعداد للجامعات الخاصة والأهلية لاستيعاب الطلاب العائدين