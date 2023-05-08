أخبار مصر.. الرئيس السيسي يوجه بالاهتمام بصون المواقع والمنشآت الأثرية

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توجيه الرئيس السيسى، بالاهتمام بصَوْنِ المواقع والمنشآت الأثرية، وذات القيمة التاريخية، بحيث يتم إبراز الطابع الفريد والروح المعمارية الأصيلة للمنطقة.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
الرئيس السيسي يتابع مشروعات تطوير القاهرة التاريخية ومحيط قلعة صلاح الدين
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع شهد متابعة المشروعات الجارية لتطوير المناطق التاريخية بالقاهرة، بما فيها المنطقة المحيطة بقلعة صلاح الدين الأيوبي، في إطار خطة الدولة لاستعادة الوجه الحضاري للقاهرة ورونقها التاريخي العريق.
الرئيس السيسي يوجه بالاهتمام بالمواقع والمنشآت الأثرية وذات القيمة التاريخية
وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاهتمام بصَوْنِ المواقع والمنشآت الأثرية، وذات القيمة التاريخية، بحيث يتم إبراز الطابع الفريد والروح المعمارية الأصيلة للمنطقة، بالإضافة إلى زيادة المساحات الخضراء لتصبح مُتنفساً لسكان المنطقة والمترددين عليها، وأن يتم تنفيذ كل ذلك في إطارٍ متكاملٍ ومتسق مع الأعمال الجارية لتطوير المجتمعات المجاورة، على النحو الذي يحسن جودة الحياة بالقاهرة، على صعيد مُختلف الأبعاد التنموية، سواء العمرانية والحضرية، أو الثقافية والسياحية.
القوات الجوية المصرية والهندية تنفذان تدريبا جويا مشتركا بقاعدة جوية مصرية
فى إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكرى مع الدول الصديقة والشقيقة، نفذت القوات الجوية المصرية والهندية تدريباً جوياً مشتركاً بإحدى القواعد الجوية المصرية .
مدبولى: ملتزمون بإفساح المجال لتعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى
على هامش فعاليات مؤتمر إطلاق الاستراتيجية القُطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء أمس، مع فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعدد من أعضاء الوفد المرافق.
سامح شكري يسلم رئيس تشاد رسالة من الرئيس السيسي حول الأزمة السودانية
التقى سامح شكرى وزير الخارجية، ظهر اليوم، في العاصمة نيدجامينا مع الرئيس التشادى محمد إدريس ديبي، في مستهل الزيارة التي يقوم بها إلى كل من تشاد وجنوب السودان.
الرئيس السيسي يوافق على قبول استقالة نائب محافظ أسوان من منصبه
نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 173 لسنة 2023 بقبول الاستقالة المقدمة من أحمد شعبان أحمد سليمان، نائب محافظ أسوان من منصبه.
بدء إجلاء عالقين مصريين وأجانب من ميناء بورتسودان بواسطة سفينة حربية مصرية
اقتصادية القناة: "تيدا" الصينية تروج لـ8 مشروعات جديدة باستثمارات 5 مليارات دولار
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حول موقف الاستثمارات الصينية الحالية والمستقبلية في المنطقة الاقتصادية.
رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.. وعودة الانعقاد 21 مايو الجارى
أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، عن رفع الجلسة العامة للمجلس اليوم، على أن تعقد الجلسة التالية يوم 21 مايو .
التعليم العالى: زيادة 10% من الأعداد للجامعات الخاصة والأهلية لاستيعاب الطلاب العائدين
أكد الدكتور أيمن عاشور التعليم العالى، أنه سيتم إضافة 10% من الأعداد المحددة لكليات الجامعات الخاصة والأهلية المصرية، لاستيعاب الطلاب المحولين إليها من المصريين العائدين من جامعات روسيا وأوكرانيا والسودان على خلفية اندلاع الأحداث الأخيرة للدراسة فى الجامعات المصرية.
مجلس أمناء الحوار الوطنى: نناقش اليوم خطة عمل الجلسات والمحاور المختلفة
أكد مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم الاثنين، انعقاد اجتماع بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لإعلان جدول وخطة عمل الجلسات النقاشية.
الأوقاف تعلن التوسع فى تحفيظ القرآن عن بعد للدول غير الناطقة بالعربية
أعلنت وزارة الأوقاف بمناسبة انطلاق الأنشطة الدعوية الصيفية وبرامج تحفيظ القرآن الكريم لعام 2023م داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، وفي إطار الدور الريادي لجمهورية مصر العربية في خدمة القرآن الكريم وأهله بالداخل والخارج، قرر القطاع الديني بوزارة الأوقاف التوسع في برنامج التحفيظ عن بعد للراغبين من جميع دول العالم وبخاصة أبناء الدول غير الناطقة بالعربية، مع منح الإجازات التالية:
غدا طقس مائل للحرارة نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 28 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية
أن يشهد غدا الثلاثاء ، طقس مائل للبرودة صباحا ، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، مائل للدفء على السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .
غدا.. بدء التقديم لطلاب الشهادات المعادلة بالجامعات الخاصة والأهلية
أعلن الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موافقة المجلس في اجتماعه على فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024، بداية من غد الثلاثاء الموافق 9 مايو الجاري، ويحق التقدم للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الماضي،وفق الحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم على شهادة الثانوية العامة، على أن تقبل الجامعة أوراق الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى للتقدم إلكترونيًا من خلال مواقع الجامعات على الانترنت.
"اتحاد رجال الأعمال العرب": مصر دولة جاذبة للاستثمار ولديها بنية تحتية متميزة
أشاد رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب ورئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدى الطباع، بالبيئة الاستثمارية التى تتمتع بها مصر حاليًا، مؤكدًا أن مصر دولة جاذبة للاستثمار العربى والأجنبى.
تنفيذ التدريب الذهنى والبدنى للمعلمين الناجحين فى مسابقة الـ30 ألف معلم غدا
تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا الثلاثاء تنفيذ التدريب الذهنى والبدنى للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم"، ولمدة ثلاثة أيام، بقاعات التدريب بالمديريات والإدارات التعليمية، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، باستكمال تنفيذ البرامج التأهيلية للمعلمين الذين اجتازوا اختبارات "مسابقة 30 ألف معلم" التى تمت بمعرفة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووفقا للقرار (2297) لسنة 2022م، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (428) لسنة 2013 م، ووفقا للمادة (4) المعدلة بشأن التعاقد لوظائف المعلمين الجدد، حيث أنه لا يجوز إتمام التعاقد إلا بعد اجتياز التدريبات المحددة.
أسعار الذهب تتراجع 50 جنيها.. وعيار 21 يسجل 2550 جنيها للجرام
شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر
تراجع ملحوظ بحوالي 50 جنيها للجرام وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر مستهل تعاملات الأسبوع إلي 2550 جنيها للجرام، رغم تحرك السعر العالمي للأونصة لمستوي 2019 دولارا في التداولات الفورية، في حين يسجل الطلب على الذهب في مصر هبوط ملحوظ هذا الأسبوع.
أسعار الذهب اليوم:
عيار 24 يسجل 2914 جنيها.
عيار 21 يسجل 2550 جنيها.
عيار 18 يسجل 2186 جنيها.
الجنيه الذهب 20400 جنيه.
اونصة الذهب 2019 دولارا.
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