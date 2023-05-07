وكيلة أمين عام الأمم المتحدة: تنظيم المنتدى الحضرى العالمى فى أفضل مكان "أم الدنيا"

كتبت هند مختار

قالت ميمونة محمد شريف، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، حول اختيار مصر لتنظيم المنتدي الحضري العالمي، إنه لا يوجد مكان أفضل من اختيار مصر "أم الدنيا" لتنظيم هذا المنتدي فى دورته الثانية عشر.

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن تنظيم مصر للمنتدى الحضري العالمي، يعد مثل تنظيم مؤتمر المناخ وسيتم تنظيمه فى نوفمبر 2024 وسيتم استضافته فى محافظة القاهرة.

وتابع رئيس الوزراء، أن اختيار مصر لاستضافة الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، يُعد تتويجاً للعديد من النجاحات التي تضمنت حصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية على جائزة (Scroll of Honor)، لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مجال العمران المستدام في عام 2021، وكذلك النجاح الملموس في استضافة قمة المناخ Cop27 في شرم الشيخ.