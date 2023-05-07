وفاة طفلة عراقية تناولت 3 عبوات من مشروبات الطاقة.. والصحة العراقية تحقق

أحمد علوى

فى حادثة مؤسفة أعادت الحديث مجددا حول خطورة تناول مشروبات الطاقة ولا سيما من قبل الأطفال، لقيت طفلة عراقية تبلغ من العمر 13 عاما، حتفها بعد أن أغمي عليها إثر شربها 3 عبوات من أحد مشروبات الطاقة.

ورغم إسعافها إلى مركز صحي، فقد فارقت الفتاة الحياة، وفق وسائل الإعلام المحلية في محافظة كركوك الواقعة شمال البلاد.

وفي حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أكد مدير عام دائرة صحة كركوك الدكتور نبيل حمدي بوشناق، وقوع الحادثة، حيث قال: "نعم مع الأسف توفيت الطفلة، ويجري العمل حاليا على تشريح الجثة وإرسال عينات للفحص، بانتظار ظهور نتائج التحاليل المخبرية للتحقق من سبب الوفاة".

وأضاف بوشناق: "المعلومات التي لدينا تقول إنها تعرضت للإغماء بعد شربها على التوالي 3 زجاجات من مشروب طاقة، ولهذا قمنا بأخذ عينات من دمها للتثبت ما إذا كان تناول هذا المشروب هو سبب الوفاة".

وتابع: "مشروبات الطاقة عامة ليست خيارا صحيا ولا ينصح بشربها وخاصة من قبل صغار السن والمرضى، حيث أنها تحتوي على سعرات حرارية كبيرة ومكونات كالكافيين، قد يتسبب استهلاكها بكثرة وخلال مدة زمنية قصيرة، في التعرض لحالات واضطرابات صحية حرجة جدا".