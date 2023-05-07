اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزارة التحول الرقمى الأوكرانية تسلم 100 طائرة بدون طيار للخطوط الأمامية للجيش

الأحد، 07 مايو 2023 11:37 ص
وزارة التحول الرقمى الأوكرانية تسلم 100 طائرة بدون طيار للخطوط الأمامية للجيش الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية اليوم الأحد أنها سلمت 100 طائرة بدون طيار أخرى من طراز Phoenix 03 Heavy UCAV FPV للخطوط الأمامية للجيش.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن الوزارة القول :" لقد تم بالفعل تسليم مائة طائرة بدون طيار إلى خط المواجهة. لذلك، سيفقد الجيش الروسي الكثير من المعدات قريبًا."

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير التحول الرقمي ميخايلو فيدوروف إنه :" كلما زاد عدد الطائرات بدون طيار في خط المواجهة، يتم إنقاذ المزيد من أرواح المدافعين الأوكرانيين."

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

 


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