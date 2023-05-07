اليوم السابع
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واشنطن: استعادة الاستقرار فى ليبيا سيعزز الأمن الإقليمى فى الأوقات الصعبة

الأحد، 07 مايو 2023 09:27 م
واشنطن: استعادة الاستقرار فى ليبيا سيعزز الأمن الإقليمى فى الأوقات الصعبة ريتشارد نورلاند
أ ش أ

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أكد السفير الأمريكى فى ليبيا ريتشارد نورلاند أن استعادة الوحدة والاستقرار والسيادة في ليبيا سيعزز الأمن الإقليمي في الأوقات الصعبة التي تمر بها المنطقة. 
 
وأضاف السفير الأمريكي لدى ليبيا في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم /الأحد/، أن استعادة الوحدة والاستقرار والسيادة في ليبيا سيضمن عدم إساءة استغلال الأراضي الليبية من قبل الأطراف ذات المصلحة لتأجيج الصراع أو زرع عدم الاستقرار في المنطقة.
 
وأعرب عن شكره لرئيس تشاد ممتن للغاية للرئيس محمد ديبي على ضم صوت بلاده إلى الدعم القوي للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة في ليبيا.

ريتشارد نورلاند

ليبيا

أمريكا

واشنطن



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