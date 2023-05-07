كتبت نهير عبد النبى

للشاي فوائد عديدة للكبار ولكن هل هناك فوائد صحية لشرب الشاي للأطفال؟ هناك بعض الأشياء التي يجب مراعاتها قبل تقديم الشاي لطفلك ويعتبر بعض الشاي آمنًا للأطفال لأنه يمكن أن يكون مفيدًا لصحتهم ويخفف من أعراض معينة، فإن البعض الآخر ليس جيدًا للشباب، ويجب أن تكون على دراية بنوع الشاي الذي تقدمه للأطفال ومقدار ما يشربونه.

وحسب ما ذكره موقعwebmd تحتوي بعض أنواع الشاي، مثل الشاي الأسود والشاي الأخضر، على مادة الكافيين، الكافيين منبه، ما يعني أنه عندما تستهلكه، فإنك تحصل على دفعة من الطاقة خاصة أنه يؤثر على الأطفال والبالغين بطرق مماثلة ويمكن أن تجعلك الكميات الصغيرة من الكافيين أكثر يقظة، لكن الإفراط في تناولها يمكن أن يسبب آثارًا جانبية نظرًا لأن الأطفال أصغر حجمًا، يمكن أن تسبب الكميات الصغيرة من الكافيين آثارًا سلبية، الكثير من الكافيين يمكن أن يسبب:

- التوتر والعصبية

- اضطراب المعدة والقيء

- الصداع

- صعوبة في التركيز

- مشكلة في النوم

- تسريع معدل ضربات القلب

- ارتفاع ضغط الدم

بما أن الكافيين مدر للبول، وهو مادة كيميائية تجعل جسمك يفقد الماء بشكل أسرع عن طريق التبول في كثير من الأحيان، يمكن أن يؤدي إلى الجفاف لا توجد كمية آمنة مقبولة من الكافيين للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا عند اتخاذ قرار بإعطاء الطفل شايًا يحتوي على مادة الكافيين، يوصي الخبراء بتوخي الحذر.

شاي الأعشاب للأطفال

عادة لا يحتوي شاي الأعشاب، أو الشاي المصنوع من الأعشاب والفواكه ، على مادة الكافيين غالبًا ما يصنع شاي الأعشاب من مكونات مثل النعناع والبابونج والفواكه والتوابل الأخرى بالنسبة للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عامين ، يمكن أن يكون شاي الأعشاب خيارًا صحيًا مقارنة بالمشروبات السكرية ويمكن أن يساعد في إدارة أعراض بعض الأمراض الخفيفة مثل نزلات البرد أو الحساسية أو دوار الحركة لا ينبغي أبدًا إعطاء شاي الأعشاب لطفل أقل من 6 أشهر لأنه قد يحتوي على بكتيريا ضارة أو يسبب تفاعلًا تحسسيًا.

يمكن للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عامين الاستمتاع بشاي الأعشاب، ويشير بعض الخبراء إلى أنه يمكن أن يكون خيارًا صحيًا للأطفال لأنه مرطب ولا يحتوي على السكر، مثل العصير أو الصودا .

يمكن استخدام بعض شاي الأعشاب للمساعدة في إدارة أعراض الأمراض البسيطة لدى الأطفال إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان من الآمن إعطاء طفلك نوعًا معينًا من شاي الأعشاب، فاستشر طبيبه يجب تقديم شاي الأطفال بشكل أضعف (منقوع لوقت أقل) من شاي البالغين وتقديمه أكثر برودة ما يستمتع به البالغون عادةً، ويوصى باستخدام الأنواع التالية من الشاي للأطفال:

- شاي النعناع: يمكن أن يساعد هذا الشاي العشبي في تهدئة اضطراب المعدة وتخفيف الغثيان والتهاب الحلق والسعال ودوار الحركة، ويمكن أن يساعد أيضًا في تخفيف انسداد الأنف بسبب البرد أو الحساسية.

- شاي الزنجبيل: الزنجبيل فعال في المساعدة على تخفيف مشاكل المعدة لدى البالغين وكذلك الأطفال. يمكن أن يساعد في تخفيف الغثيان أو آلام الغاز أيضًا.

- شاي البابونج: يمكن لشاي البابونج المهدئ أن يساعد الأطفال على الاسترخاء والاستعداد للنوم أو يساعد في تخفيف القلق الخفيف.

ويرتبط البابونج بعشبة الرجيد، وإذا كان طفلك يعاني من حساسية من عشبة الرجيد ، فمن الأفضل الابتعاد عن شاي البابونج. يتفاعل البابونج أيضًا مع أفراد عائلة الأقحوان، لذلك من المهم معرفة المخاطر التي يتعرض لها طفلك قبل إعطائه شاي البابونج.

-شاي الفواكه: يمكن أن تكون النكهات مثل شاي التوت أو التوت الأزرق أو الخوخ هي المفضلة للأطفال الأصغر سنًا. عند تقديمه في درجة حرارة آمنة ، يمكن أن يكون هذا الشاي بديلاً رائعًا ومرطبًا للصودا أو العصير أو المشروبات الأخرى الغنية بالسكر. يمكن تقديم شاي الفاكهة دافئًا أو مثلجًا.