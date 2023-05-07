نهاية مشوار تاجر الكيف قبل ترويجه كمية من الأقراص المخدرة بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

انتهت رحلة تاجر مواد مخدرة، على يد ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بعد إعداد كمين له والقبض عليه، قبل ترويجه كمية من الأقراص المخدرة، واعترف المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه، بعدة مناطق في الجيزة، وأرشد عن هوية عاطل تحصل منه على المضبوطات، ليتولى ترويجها، فتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

سقط المتهم في قبضة رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بعد ورود معلومات تشير لتورطه في الاتجار بالمواد المخدرة، وتنقله بين عدة مناطق في المحافظة، لترويجها بين عملائه من المتعاطين.

تأكد رجال المباحث من صحة المعلومات، وبتكثيف التحريات تم رصد تحركات المتهم في المناطق التي يتردد عليها، وبإعداد كمين له، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من الأقراص المخدرة، وهاتف محمول، ومبلغ مالي من حصيلة الاتجار.

اعترف المتهم أمام رجال المباحث بحيازته الأقراص المخدرة لترويجها بين عملائه، عقب التحصل عليها من عاطل كشف عن هويته لرجال المباحث، وذكر أن النقود المضبوطة بحوزته من حصيلة ترويج المواد المخدرة، فتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.