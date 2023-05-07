مصر للطيران تنقل 3 آلاف حاج فلسطينى خلال موسم الحج على متن رحلات خاصة

كتبت رحاب نبيل

صرح المهندس يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الناقل الوطني مصر للطيران وقعت عقد مع الخطوط الجوية الفلسطينية لتشغيل رحلات طيران خاصة في مرحلة الذهاب بخط سير القاهرة / جدة وفي مرحلة العودة بخط سير المدينة المنورة / القاهرة لنقل 2915 حاجا فلسطينيا خلال شهري يونيو ويوليو 2023، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتقديم أفضل خدمة لضيوف الرحمن.

وأضاف زكريا، أنه حرصاً على راحة الحجاج الفلسطينيين وتخفيفا عليهم في رحلة السفر لأداء فريضة الحج هذا العام فقد تقرر تشغيل رحلات خاصة بأحدث طائرات مصر للطيران، وذلك في إطار توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بتقديم كافة الخدمات وتسهيلات السفر للأشقاء الفلسطينيين الراغبين في أداء موسم الحج هذا العام، وذلك علي هامش استقباله عاصم سالم وزير النقل والمواصلات الفلسطيني والسفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة.

جدير بالذكر أن مصر للطيران نقلت ما يقرب من 8500 معتمر فلسطيني منذ بداية موسم العمرة وحتي نهاية عمرة شهر رمضان هذا العام.

وتنقل مصر للطيران المعتمرين والحجاج الفلسطينيين إلي الأراضي المقدسة عبر مطار القاهرة منذ سنوات عديدة مما يؤكد ثقة الأخوة الفلسطينيين في مستوي الخدمات التي تقدمها مصرللطيران لعملائها الكرام.