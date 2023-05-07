مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين إثر وقوع حوادث سير فى مراكز البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة اليوم السبت عدة حوادث سير بمراكز النوبارية ووادى النطرون وكوم حمادة بالظهير الصحراوى للمحافظة مما أسفر عن مصرع إصابة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع "أ.ا.ع" 21سنة سائق وإصابة أخر فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى دائرة مركز وادى النطرون.

كما لقى " ا.م.م." 22 سنة مصرعه إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل وموتوسيكل بمدخل مدينة كوم حمادة، وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة تحت تصرف النيابة العامة.

وفى النوبارية أصيب شخصين بكدمات وجروح مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى دائرة مركز النوبارية وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى لتقديم الرعاية الطبية.

وفى مركز حوش عيسى لقى " م.ر.ع" 30 سنة عامل مصرعه وأصيب 3 أخرين إثر وقوع حادث تصادم تروسيكل وموتوسيكل بطريق دمنهور - حوش عيسى وتم نقل جثة المتوفى إلى غرفة حفظ الموتى إلى مستشفى ابو المطامير وكذلك نقل المصابين لذات المستشفى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب تلك الحوادث.