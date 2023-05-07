مصرع شخص وإصابة 2 آخرين صدمتهم سيارة فى مدينة 6 أكتوبر

كتب: عبد الرحمن سيد

لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين بعدما صدمتهم سيارة نقل بالطريق نطاق مدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى وتم القبض على السائق المتسبب فى الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا من طواريء الصحة باصطدام سيارة بأشخاص بالطريق بمنطقة 6 أكتوبر ؛ وعلي الفور انتقل رجال المباحث والمرور الى المكان.

وتبين مصرع شخص وإصابة 2 آخرين جري نقل المتوفى للمشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم القبض علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.