مصادرة 7.5 طن قمح قبل بيعها بالسوق السوداء فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قامت مديرية التموين بالشرقية ، اليوم الأحد، بمصادرة 7 أطنان و500 كيلو قمح محلي محمل على سيارة جامبو قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء خلال حملات تموينية مفاجئة بنطاق مركز الحسينية.

شكلت رئاسة إدارة تموين الحسينية حملة تموينية برئاسة المهندس عبد الكريم عوض الله، وأثناء مرورها على طريق الصالحية، تلاحظ سير سيارة جامبو بيضاء محملة بـ100 شيكارة قمح محلي زنة الشيكارة 75 كجم تقريباً، أي حوالي 7 أطنان ونصف موسم 2023م ، متجهة إلى خارج المحافظة على طريق الإسماعيلية، وقد تم تحرير محضر رقم 1343 جنح الصالحية ضد "ع.م.ا" المقيم بشارع طنطا بالإسماعيلية وذلك لحيازته ونقله أقماح محلية إلى خارج المحافظة بدون تصريح رسمي من مديرية تموين الشرقية.

في سياق متصل، قالت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين، إن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 24112 طنا و904 كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 289703 أطنان و519 كيلو قمح، مشيرة إلي تمام جاهزية جميع المواقع التخزينيه لاستقبال الأقماح المحلية.

وأشارت وكيل وزارة التموين، إلي أنه يحذر نقل القمح الناتج عن موسم الحصاد 2023 م من أي مكان لمكان آخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية أو الإدارة التموينية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح.

ولفت المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إلي أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ 215600 فدان حتي اليوم علما أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت 380061 فدانا منها حوالي 37711 فدانا منزرعة علي مصاطب و 75649 فدانا منزرعة بالتسطير.