مديرية تعليم الغربية تعلن أسماء المرشحين للتدريب ضمن مسابقة 30 ألف معلم

الغربية عادل ضرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية عن أسماء المعلمين المرشحين للتدريب ومقار التدريب، حيث يتم البرنامج التدريبي لمدة 3 أيام، في الفترة من 9 لـ11 مايو الجاري.

بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتنفيذ التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين في " مسابقة 30 ألف معلم " التي تمت بمعرفة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث يعقد التدريب في الفترة المسائية، الساعة الثانية عشر ظهراً بالمقار الموضحة بالكشوف.

وتؤكد الوزارة أنه لا يعد المتدرب قد أتم البرنامج التدريبي إلا بعد اجتيازه للاختبارات المكملة التي تعقدها الجهة المعنية في تاريخ لاحق لتدريبه.

وتهيب مديرية التربية والتعليم بالغربية بالمعلمين المرشحين للتدريب بالالتزام بالمواعيد والمقار الموضحة بإخطارات التدريب.