محافظ أسوان: تركيب 15 محطة زلازل وعمل شاهد سياحى للأفواج السياحية

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

ألتقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، اليوم الأحد، بمدير مركز بحوث الزلازل الإقليمى الدكتور السيد عبد العظيم ، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، فى ظل الإستعدادات المتواصلة للتعامل مع الأحداث والمواقف الطارئة ونشر التوعية والتدريب على الأسلوب الأمثل لمواجهة الأزمات "حال وقوعها".

وتناول اللقاء عرض طبيعة العمل داخل المركز ، بجانب قيام المركز بتركيب حوالى 15 محطة زلازل بأنحاء المحافظة ضمن 100 محطة على مستوى الجمهورية.

وخلال اللقاء أكد اللواء أشرف عطية، أهمية تكامل وتضافر جهود كافة الجهات ، والمراكز البحثية من أجل تحقيق أعلى معدلات الأمان ، وأيضاً التنسيق قبل الشروع فى تنفيذ المشروعات المختلفة ، والتى تحتاج إلى الرأي العلمى السديد مما يساهم فى نجاحها ، وعدم إهدار أموال الدولة.

وأشار إلى أنه سيتم التنسيق مع مركز بحوث الزلازل الإقليمى لعمل شاهد سياحى على نقطة مرور مدار السرطان داخل المحافظة بطريق أسوان / أبو سمبل ليصبح مقصداً سياحياً للحركة السياحية الوافدة.

وأضاف أشرف عطية بضرورة التنسيق بين المركز وغرفة عمليات المحافظة لمواجهة الأزمات ، وخاصة أن المحافظة قامت بخطوة إستباقية عقب ما شهده العالم من تداعيات جسيمة للزلازل الأرضية فى دولتى تركيا وسوريا حيث تم إجراء نموذج محاكاة لمواجهة أزمة حدوث زلازل وكوارث طبيعة من خلال تنفيذ تجربة عملية لإخلاء مبنى الديوان العام ، وتم بنجاح تنفيذ التجربة.

وأوضح، أنه يتواكب ذلك مع تنظيم ندوات ودورات تثقيفية بالجامعة والمدارس وغيرها من التجمعات لنشر الوعى لدى المواطنين فى كيفية التعامل المستقبلي مع أي زلازل أو كوارث ، وخاصة فى ظل المتغيرات المناخية المتتالية للتقليل من الخسائر فى الأرواح والممتلكات العامة.