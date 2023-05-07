اليوم السابع
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ما إجراءات الحصول على ترخيص للإتجار فى المبيدات الزراعية؟

الأحد، 07 مايو 2023 05:00 ص
ما إجراءات الحصول على ترخيص للإتجار فى المبيدات الزراعية؟ المبيدات الزراعية
كتبت أسماء نصار

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حددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عددا من الإجراءات للحصول على ترخيص للإتجار في مبيدات الآفات الزراعية، بهدف التيسير على المواطنين، وتعريفهم بالاجراءات الواجب اتباعها للحصول على الخدمات المتنوعة التي تقدمها الوزارة.

وفى التقرير التالى نتعرف على الاجراءات الواجب اتباعها للحصول على هذه الخدمات.

و تمثلت الإجراءات في التقدم بطلب إلي لجنة مبيدات الآفات الزراعية.

وتتضمن المستندات المطلوبة فى التالى:

1-سجل تجاري

2-صورة من البطاقة الضريبية

3-صورة من الترخيص الصادر من الوحدة المحلية بفتح المحل رقم

4-شهادة من نقابة المهن الزراعية تفيد قيد المسئول عن المتجر بسجل المهندسين الزراعيين.

5-شهادة سارية لإجتياز المسئول للدورة التدريبية التى تحددها اللجنة.

6-شهادة تأمينات علي المهندس الزراعي المسئول

7-رسم هندسي للموقع معتمد من مهندس نقابي.

8-صورة من عقد الإيجار أو الملكية مسجل بالشهر العقاري.

9-الإيصال الدال على أداء مصاريف المعاينة المقررة بإسم وحدة تحليل وتقييم المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات.

10-حوالة بريدية حكومية بمبلغ جنيه واحد بإسم المعمل المركزي للمبيدات.


وزارة الزراعة

الزراعة

المبيدات

الافات



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