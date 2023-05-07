لبنان يتأثر بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة مع طقس متقلب حتى بعد غد

ا ش ا

أكدت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان تأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً متمركز فوق قبرص بشكل يؤدي إلى انخفاض بدرجات الحرارة وطقس متقلّب وماطر أحياناً حتى مساء غد /الاثنين/ حيث يستقر تدريجياً وتعود درجات الحرارة للارتفاع اعتبارا من يوم الثلاثاء.

وتوقعت الأرصاد اللبنانية -في بيان أمس السبت- أن يسود اليوم الأحد طقس غائم جزئياً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها الموسمية وتشكل الضباب على المرتفعات، إلى جانب تساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية فترة قبل الظهر، كما تتساقط الثلوج المتفرقة أحيانا على ارتفاع ألفين و200 متر وما فوق، كما تخف حدة الأمطار ويتوقع حدوث انفراجات واسعة اعتباراً من بعد الظهر.