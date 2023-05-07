قوى عاملة الغربية: ندوات شهرية بالمصانع والشركات للتعريف بحقوق وواجبات العمال

الغربية مصطفى عادل

أكد أحمد القللى وكيل وزارة القوى العاملة بالغربية، أن المديرية تسعى جاهدة للحفاظ على العامل والعمل على حصوله على حقوقه وواجباته كاملة دون المساس بها.

وأضاف لـ "اليوم السابع"، أن المديرية تنفذ ندوات شهرية بالمصانع والشركات وتنظيم ندوات للتعريف بحقوق العامل وواجباته، كذلك حقوق صاحب العمل والمؤسسة وأن يحصل العامل على حقوقه كاملة وايضا توفير اقصى جهد من العامل لصالح العمل.

وأشار وكيل وزارة القوى العاملة بالغربية أن المديرية تتعامل بشكل فورى مع شكاوى العامل أو المؤسسة وتوجيه لجان لفحص الشكاوى وحل المشكلات حفاظاً على سير العمل وحفظ كافة الحقوق.