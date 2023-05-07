اليوم السابع
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الأحد، 07 مايو 2023 03:01 م
أكرم القصاص
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قرار جمهورى بتعديل قرار إنشاء مؤسسة جلوبال لاستضافة فرع جامعة هيرتفوردشاير بمصر

الأحد، 07 مايو 2023 01:41 م
قرار جمهورى بتعديل قرار إنشاء مؤسسة جلوبال لاستضافة فرع جامعة هيرتفوردشاير بمصر الرئيس عبد الفتاح السيسى
أ.ش.أ

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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 169 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم جلوبال لاستضافة فرع لجامعة هيرتفوردشاير داخل جمهورية مصر العربية.

نشر القرار في الجريدة الرسمية.


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