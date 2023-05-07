قرار جمهورى بتعديل قرار إنشاء مؤسسة جلوبال لاستضافة فرع جامعة هيرتفوردشاير بمصر

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 169 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم جلوبال لاستضافة فرع لجامعة هيرتفوردشاير داخل جمهورية مصر العربية.
نشر القرار في الجريدة الرسمية.
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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 169 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم جلوبال لاستضافة فرع لجامعة هيرتفوردشاير داخل جمهورية مصر العربية.
نشر القرار في الجريدة الرسمية.
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