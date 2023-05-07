اليوم السابع
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أكرم القصاص
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فيتنام تسجل درجات حرارة غير مسبوقة بلغت 44.1 درجة مئوية

الأحد، 07 مايو 2023 09:57 ص
فيتنام تسجل درجات حرارة غير مسبوقة بلغت 44.1 درجة مئوية درجات الحرارة - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت السلطات في فيتنام أن درجة الحرارة بلغت 44.1 درجة مئوية أمس السبت وهو رقم قياسي في محطة الأرصاد الجوية في شمال البلاد. 

وقال المركز الوطني للتنبؤ بالأرصاد الجوية المائية - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأحد، إن هذا المسح أجرته المحطة في مقاطعة ثان هوا (وسط الشمال).

وأوضح المركز أن هذا الرقم يتخطى الرقم القياسي الوطني السابق البالغ 43.4 درجة مئوية والذي سجل في 20 أبريل عام 2019 في منطقة هونغ خي في مقاطعة ها تين (وسط).

يذكر أن منطقة جنوب آسيا شهدت موجات حارة خلال معظم شهر أبريل الماضي.


فيتنام

درجات الحرارة

الأرصاد الجوية

منطقة هونغ خي



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