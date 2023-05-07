عميد طب بيطرى الزقازيق: نمتلك مستشفى لعلاج الحيوانات والطيور بأجور رمزية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد الدكتور نصر عبد الوهاب عميد كلية الطب البيطرى جامعة الزقازيق، أن الكلية تقدم خدمات كبيرة للبيئة المحيطة بها بحكم أنها تمتلك مقومات تقديم الخدمات فتمتلك مستشفى بيطرى على أعلى مستوى مفتوح لتقديم الخدمات الأهالي بالمحافظة بأجور رمزية، مضيفا أن مستشفى الكلية التعليمى ركيزة أساسية فى علاج الحيوانات والطيور وتستقبل الحالات المرضية داخل المستشفى بالكلية بأقسامه المتعددة الجراحة والتوليد وطب الحيوان وأمراض الدواجن ويقوم بالكشف وإجراء الجراحات الدقيقة افضل أساتذة متخصصين فى شتى الجراحات.

وأضاف أنه يتم علاج حالات العقم عند الحيوانات وإجراء الجراحات القيصرية في حالات الولادة المتعثرة عند الحيوانات التي لا يستطيع الأطباء البيطريين إجراؤها بالخارج، موضحا أنه يوجد بالمستشفى وحدة تختص بعناية وعلاج الحالات الحرجة، كما تهتم الكلية بإجراء الصفة التشريحية للحيوانات النافقة لاتمام التشخيص المرضى والوقوف على الحالة الوبائية للأمراض بالمحافظة.

وأكد الدكتور أحمد البحيرى رئيس قسم الجراحة بكلية الطب البيطرى، أن قسم الجراحة قام باستئصال ثدى قطة كانت تعاني من أورام سرطانية فى صدرها وتم استئصال الثدي والأورام تحت تأثير البنج الكلى، وحالتها مستقرة تماما، مضيفا أن القسم يستقبل يوميا الحالات التى تحتاج إلى عمليات جراحية خدمة إلى المجتمع، بالإضافة إلى تعليم طلاب الكلية من الفرق الرابعة والخامسة على العمليات الجراحية بالإضافة إلى طلاب الدراسات العليا.

وأضاف : يقدم القسم خدمات مجتمعية بالمشاركة مع كليات الطب البشرى والأسنان فى إجراء الجراحات التجريبية على حيوانات التجارب ويشارك فى القوافل البيطرية لإجراء العمليات الجراحية بالمناطق النائية التى ليس بها خدمة بيطرية، ولفت أن المستشفى يقدم سيمنار علمى على كل الإصابات الجراحية التي ترد إلى القسم وعمل أبحاث علمية تخدم العلم والمجتمع المدنى.

وأضاف الدكتور محمد عيسى أستاذ الأمراض المعدية بكلية الطب البيطرى، أن قسم طب الحيوان بالمستشفى ممثلا فى أمراض الباطنة والأمراض المعدية التى تشمل تشخيص وعلاج الأمراض المعدية سواء الطفيلية منها أو البكتيرية أو الفطرية بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الأمراض الفيروسية من ناحية الوقاية والتحصينات منها أمراض الحمى القلاعية والتهاب الجلد العقدى وحمى الثلاثة أيام كما يقوم بتحليل اختبارات البروسيلا وطفيليات الدم وتحليل البراز وعمل اختبارات الألبان كما يقوم القسم بعلاج الحيوانات الأليفة من القطط والكلاب والتي تتوافد على المستشفى بإعداد كبيرة.

وقالت الدكتورة بسمة مصطفى مدرس أمراض الباطنة بكلية الطب البيطرى، أن قسم الباطنة بالمستشفى دائما يقدم الجديد فى علاج وتشخيص أمراض الحيوان فقد تم إدخال عمل رسم قلب للحيوانات لأول مرة فى تاريخ الكلية وعمل أشعة الايكو، بالإضافة لوحدة المنظار المتواجدة بمستشفى الكلية.

وأشارت الدكتورة جهاد نصار بالمستشفى ، أن المربى يأتي بماشيته إلى مستشفى الكلية أحيانا بعد أن يكون قطع شوطا كبيرا فى علاجها ولم يجد العلاج وتكون حالتها متأخرة ونبدأ معها علاجيا ونرعاها وبالتدريج تعود الماشية إلى طبيعتها.