اليوم السابع
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عاشور يترأس اجتماع الأعلى للجامعات الخاصة بجامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الإدارية

الأحد، 07 مايو 2023 01:44 م
عاشور يترأس اجتماع الأعلى للجامعات الخاصة بجامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الإدارية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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‏يترأس الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، الاجتماع الدورى لمجلسى الجامعات الخاصة والأهلية، من مقر جامعة مصر للمعلوماتية، بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور محمد حلمى الغر، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وقيادات الوزارة، والدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، ورؤساء الجامعات الأهلية والخاصة.

‏وكان فى استقبال الدكتور أيمن عاشور، لدى وصوله، الدكتورة ريم بهجت رئيس الجامعة، والدكتور أحمد حسن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وياسر كاظم أمين عام الجامعة، والدكتور عمر المصرى عميد كلية الهندسة، والدكتورة سماء طاهر عميد كلية تكنولوجيا الأعمال، والدكتورة هدى مختار عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات، والدكتور أشرف زكى عميد كلية الفنون الرقمية والتصميم، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وقيادات الجامعة.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع ضوابط وآليات قبول الطلاب المصريين العائدين من السودان للدراسة بالجامعات الخاصة والأهلية، وإعلان مواعيد التقدم واجراءات القبول.

وعلى جانب آخر ، كان عقد جامعة مصر للمعلوماتية، اتفاقية مع جامعة بوردو ويست لافاييت والتي تحتل المرتبة السادسة في الأمن الإليكتروني وفقا لتصنيف الـU.S. News في عام 2022، وذلك بهدف حصول الطالب بجامعة مصر للمعلوماتية على درجة الماجستير المهني في أمن المعلومات من من هذه الجامعة العريقة.

 
وفي نفس السياق، قامت الجامعة بعقد تعاون وشراكة علمية بين كلية تكنولوجيا الأعمال بجامعة مصر للمعلوماتية، وكلية "تلفر" Telfer لإدارة الأعمال التابعة لجامعة أوتاوا الكندية، لدعم التعاون الأكاديمى وتبادل الخبرات فى مجال البحوث العلمية، ومنح شهادة مزدوجة من كل من كلية "تلفر" بجامعة أوتاوا، وكلية تكنولوجيا الأعمال بجامعة مصر للمعلوماتية.

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