صحة كفر الشيخ: الانتهاء من قوائم الانتظار لحالات الغسيل الكلوي

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، انتهاء مستشفى سيدي سالم المركزي من قوائم انتظار حالات الغسيل الكلوي لـ17 حالة من أبناء مركز سيدي سالم كانوا ضمن قوائم الانتظار بمستشفيات كفر الشيخ العام ودسوق العام والهلال الأحمر.

وأوضحت،أنه جرى التواصل مع المرضى تحويل أوراقهم إلى مستشفى سيدي سالم، كما جرى استقبالهم جميعا بوحدة الغسيل الكلوي، وإجراء عمل جلسة الغسيل الاصطناعي.

كما جرى رفع كفاءة عدد الأسرة من 35 سريرا إلى 42 سريرا بوحدة الغسيل الكلوي وبذلك تكون وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى يتردد عليها 149 حالة لمريض غسيل كلوي.