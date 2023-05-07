اليوم السابع
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صحة الدقهلية تنظم ورشة عمل تدريبية لمشرفى مبادرة "قلبك أمانة"

الأحد، 07 مايو 2023 09:06 م
صحة الدقهلية تنظم ورشة عمل تدريبية لمشرفى مبادرة "قلبك أمانة" ورشه عمل للكشف المبكر عن مرضي القلب بالدقهلية
الدقهلية - محمد الحبشى

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نظمت مديرية الصحة بالدقهلية، ورشة عمل تدريبية على مدار يومين لمشرفى المبادرة بالإدارات الصحية التابعة، وكذلك أطباء وتمريض المنشآت الصحية المختارة على رفع الوعى، والكشف المبكر للأمراض، وذلك تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.
 
وصرح الدكتور تامر الطنبولى مدير إدارة الرعاية الأساسية، أنه سيتم البدء في تفعيل المبادرة بنحو 48 منشأة صحية كمرحلة أولي، لتقييم الامراض غير السارية كالضغط والسكر وتقييم المخاطر القلبية.
 
وكرم مدير إدارة الرعاية الأساسية نيابة عن وكيل الوزارة، عدد من مشرفي الادارات الصحية المتميزين تقديراً لجهودهم فى تقديم خدمة الرعاية الصحية المميزة للمواطنين والمتمثلة فى الوقاية، والاكتشاف المبكر للأمراض.
 
يأتي ذلك بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ببدء تنفيذ مبادرة " قلبك أمانة" للكشف المبكر لمرضى القلب تحت مظلة المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة.
تكريم المشاركين في ورشه العمل
تكريم المشاركين في ورشه العمل

جانب من ورشه العمل
جانب من ورشه العمل

صحة الدقهلية تنظم ورشه عمل قلبك امانه
صحة الدقهلية تنظم ورشه عمل قلبك امانه

قلبك امانه
قلبك امانه

ورشه عمل للكشف المبكر عن مرضي القلب بالدقهلية
ورشه عمل للكشف المبكر عن مرضي القلب بالدقهلية
 
 
 
 
 

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