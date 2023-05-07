

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي -في بيان السبت- أن وحدات تابعة لمنطقتي الحرس البحري بصفاقس والمهدية بإقليم الحرس البحري بالوسط تمكنت من إحباط 19 محاولة عبور غير شرعي للحدود البحرية وإنقاذ عدد 782 شخصا من جنسيات مختلفة.



وأشار إلى أن الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بنابل بإقليم الحرس البحري بالساحل تمكنت من إحباط محاولة عبور غير شرعي للحدود البحرية وإنقاذ 23 مواطنا تونسيا.



وفي سياق متصل، تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات: "جبنيانة، بنان، بوغرارة، المهدية، حل الوادي، اللواتة، قرقنة" من ضبط 106 أشخاص بينهم 48 تونسيا والبقية من جنسيات مختلفة أثناء إعدادهم للقيام بعمليات عبور غير شرعي للحدود البحرية.