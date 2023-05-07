رفع الحصانة عن نائب أردنى وإحالته لمحكمة أمن الدولة بعد تسلمه من إسرائيل

كتب: أحمد جمعة

أكد مصدر أردنى مسؤول، الأحد، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة النائب عماد العدوان إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

وقال رئيس مجلس النواب الأردنى أحمد الصفدي، الأحد، إن المجلس اتخذ قرار رفع الحصانة عن النائب عماد العدوان بعد طلب من نيابة محكمة أمن الدولة، مشيرا إلى أن المجلس صوّت بدوره على رفع الحصانة عن النائب.

كانت المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي، قد أكد بدء عملية تسليم النائب في البرلمان الأردني عماد العدوان، من قبل السلطات الإسرائيلية إلى السلطات الأردنية الأمنية المعنية على جسر الملك حسين.

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الأحد، أن السلطات الإسرائيلية تقرر الإفراج عن عضو البرلمان الأردني عماد العدوان بعد اعتقاله لنحو أسبوعين بذريعة تهريب أسلحة وسبائك ذهب إلى الضفة الغربية.

بدوره، أكد جواد بولس المحامي في هيئة الدفاع عن النائب الأردني عماد العدوان، صباح الأحد، أن جهات التحقيق الإسرائيلية أبلغته رسميا بإلغاء عقد جلسة التمديد لقرار التوقيف التي كانت مقررة اليوم، موضحا أن هذا يعني حكما أنه سيتم الإفراج عن النائب.

وأكد المحامي الأردني "نفاذ أمر التوقيف" لم يعد ساريا"، وقال: "لقد أخرج من سجن عوفر صباح اليوم".

وأوقف النائب الأردني عماد العدوان في 23 إبريل الماضى، على خلفية ما قالت السلطات الأردنية إنه "مزاعم بتهريب كمية من الأسلحة والذهب"