اليوم السابع
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رضا حجازى يشارك فى المنتدى العالمي للتعليم 2023 بالمملكة المتحدة

الأحد، 07 مايو 2023 03:48 م
رضا حجازى يشارك فى المنتدى العالمي للتعليم 2023 بالمملكة المتحدة الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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توجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم الأحد، إلى المملكة المتحدة للمشاركة في "المنتدى العالمي للتعليم ۲۰۲۳"، المقرر عقده في لندن خلال الفترة من ٧ إلى ١٠ مايو الجاري.
 
ومن المقرر أن يشارك الدكتور رضا حجازي في عدد من الجلسات العامة التي يعقدها المنتدى لاستعراض تجربة تطوير منظومة التعليم في مصر وأهم السبل لاستدامتها، فضلا عن اجراء لقاءات ثنائية مع عدد من المسئولين المشاركين.
 
ويتناول المنتدى عددا من الملفات أبرزها رعاية ثقافة التعلم، وبناء المرونة، وتعزيز الاستدامة، تعليم أفضل وأقوى وأكثر جرأة من خلال التصميم.
 
ويستعرض برنامج "المنتدى العالمي للتعليم ۲۰۲۳" مدى التغير الحادث في التعليم، مع دراسة التحديات والتغييرات على المدى الطويل، والمساعدة فى الوصول إلى فهم أفضل لما قد يسهم في إصلاح الانظمة التعليمية، والمساعدة في التأثير على الحياة والثقافة بشكل إيجابي، كما سيتناول بناء المرونة بين الأشخاص، والمنظمات والأنظمة فيما يخص عمليتي التعلم والتعليم، كما يستعرض المنتدى السياسات الرامية إلى تنمية المعارف والمهارات والمواقف والقيم، بالإضافة إلى تأمل أهمية القيادة، والإمكانات المتزايدة لدعم التكنولوجيا للأهداف الأساسية للتعليم، فضلا عن تناول استدامة التعليم، بالإضافة إلى المساعدة في فهم الاستدامة العالمية والمساهمة فيها.

التربية والتعليم

المنتدى العالمى التعليم

المملكة المتحدة

اخبار مصر



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