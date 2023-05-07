رئيس وزراء نيوزلندا: أجواء تتويج الملك تشارلز الثالث كانت أسطورية

أ.ش.أ

أعرب رئيس وزراء نيوزلندا كريس هيبكينز، اليوم الأحد، عن إعجابه الشديد بأجواء تتويج ملك بريطانيا الملك تشارلز الثالث، واصفا إياها بأنها "أجواء أسطورية".

وقال هيبكنز - حسبما ذكر "راديو نيوزلندا" في نشرته الإنجليزية - إن الحدث كان ناجحا جدا وتابعه المواطنون في المنازل بحرص شديد إذ يعد حدث تاريخي لم يشهده كثيرون من قبل.

وكان هيبكنز بين عدد من الشخصيات النيوزلندية المدعوة إلى حفل التنصيب الذي أقيم ببريطانيا أمس السبت بكنيسة "ويستمنستر" بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة والسياسية المحلية والدولية.

ومن جانبه هنأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا على تتويجهما.

وقال مودي - حسبما نقلت قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية "أحر التهاني للملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا بمناسبة تتويجهما.. نحن على يقين بأن العلاقات بين الهند والمملكة المتحدة ستتعزز أكثر خلال السنوات المقبلة"، وذلك في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

يشار إلى أنه كان قد تم تتويج الملك تشارلز الثالث رسميا أمس السبت باعتباره الملك الأربعين للمملكة المتحدة في احتفال تاريخي بلمسات حديثة داخل كنيسة ويستمنستر أبي الشهيرة.