اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس وزراء نيوزلندا: أجواء تتويج الملك تشارلز الثالث كانت أسطورية

الأحد، 07 مايو 2023 12:22 م
رئيس وزراء نيوزلندا: أجواء تتويج الملك تشارلز الثالث كانت أسطورية الملك تشارلز الثالث
أ.ش.أ

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أعرب رئيس وزراء نيوزلندا كريس هيبكينز، اليوم الأحد، عن إعجابه الشديد بأجواء تتويج ملك بريطانيا الملك تشارلز الثالث، واصفا إياها بأنها "أجواء أسطورية".

وقال هيبكنز - حسبما ذكر "راديو نيوزلندا" في نشرته الإنجليزية - إن الحدث كان ناجحا جدا وتابعه المواطنون في المنازل بحرص شديد إذ يعد حدث تاريخي لم يشهده كثيرون من قبل.

وكان هيبكنز بين عدد من الشخصيات النيوزلندية المدعوة إلى حفل التنصيب الذي أقيم ببريطانيا أمس السبت بكنيسة "ويستمنستر" بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة والسياسية المحلية والدولية.

ومن جانبه هنأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا على تتويجهما.

وقال مودي - حسبما نقلت قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية "أحر التهاني للملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا بمناسبة تتويجهما.. نحن على يقين بأن العلاقات بين الهند والمملكة المتحدة ستتعزز أكثر خلال السنوات المقبلة"، وذلك في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

يشار إلى أنه كان قد تم تتويج الملك تشارلز الثالث رسميا أمس السبت باعتباره الملك الأربعين للمملكة المتحدة في احتفال تاريخي بلمسات حديثة داخل كنيسة ويستمنستر أبي الشهيرة.

 


الملك تشارلز الثالث

تتويج تشارلز

تتويج الملك تشارلز الثالث

حفل تتويج الملك تشارلز

الملك تشارلز الثالث

ملك إنجلترا

حفل تشارلز

تأمين حفل تتويج تشارلز

مراسم تتويج الملك تشارلز

مراسم تتويج تشارلز الثالث

تكلفة حفل تشارلز

المشاركون في حفل تشارلز

أبناء الأمير تشارلز تشارلز وديانا

ويليام تشارلز

عائلة الأمير تشارلز

تشارلز الثالث وزوجته

تشارلز اند كيث

الملك تشارلز زوج ديانا

أبناء كاميلا من تشارلز

أبناء الأمير تشارلز

تشارلز وديانا

زوجة الأمير تشارلز

عمر الملك تشارلز الثالث

الملك تشارلز زوج ديانا

ويليام أمير ويلز



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