اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس مدينة أبو كبير يصل موقع انهيار منزل لمتابعة رفع الأنقاض

الأحد، 07 مايو 2023 01:41 ص
رئيس مدينة أبو كبير يصل موقع انهيار منزل لمتابعة رفع الأنقاض انهيار عقار - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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قال عبادة محمد رئيس مدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية، انه انتقل إلى موقع بانهيار سقف منزل فى عزبة المنسترلى، فور تلقى البلاغ، وتبين مصرع طفل وعجوز وإصابة صاحب المنزل.

 

وأضاف لـ "اليوم السابع"، أنه اطمأن على حالة المصاب هو صاحب المنزل هو إبراهيم صلاح 24 سنة، فى مستشفى أبوكبير المركزى، حيث يعانى من كدمات وجروح، فيما جارى إنهاء التصاريح الخاصة بدفن المتوفيين هما نجل صاحب المنزل فارس ابراهيم 14 عامًا، ومحمد محمد العربى 85 سنة خفير نظامى. وذلك بناء على توجيهات المحافظ الدكتور ممدوح غراب.

 

وأشار إلى أنه بناء على تكليف المحافظ، جارى فحص الأمر من قبل التضامن الاجتماعى، لاتخاذ ما يلزم من إجراء تجاه الحالة.

 

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارا يفيد بوقوع حادث انهيار منزل فى قرية المانسترلى بمركز أبو كبير، انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين انهيار منزل مكون من 3 طوابق فى قرية المانسترلى بجوار محطة وقود بالمنطقة، نتج عنه مصاب وحالتى وفاة.

 


الشرقية

انهيار منزل

المنسترلي

ابو كبير



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