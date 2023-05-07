رئيس المركزى الهولندى: رفع المركزى الأوروبى الفائدة بدأ يؤتى بثماره

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قال كلاش كنوت رئيس البنك المركزى الهولندى، الأحد، إن عمليات رفع أسعار الفائدة التى ينفذها البنك المركزى الأوروبى بدأت تؤتى ثمارها، لكن المزيد سيكون مطلوبا لاحتواء التضخم، بحسب سكاى نيوز.