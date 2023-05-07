اليوم السابع
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ذا هيل: مطالب لبايدن بالسماح للولايات برعاية المهاجرين لدعم القوة العاملة

الأحد، 07 مايو 2023 11:59 ص
ذا هيل: مطالب لبايدن بالسماح للولايات برعاية المهاجرين لدعم القوة العاملة الرئيس الأمريكى - جو بايدن
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون يحثون الرئيس الأمريكي جو بايدن على السماح للولايات برعاية غير المواطنين لتوسيع القوة العاملة.

وتحث مجموعة من العشرات من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الرئيس بايدن على السماح للولايات برعاية غير المواطنين للحصول على تصاريح عمل في صناعات معينة لتوسيع القوة العاملة.

وقال أعضاء مجلس الشيوخ ، بقيادة ديك دوربين (ديمقراطي من ولاية إلينوي)، في رسالة إلى بايدن إن الولايات المتحدة تواجه نقصًا كبيرًا في القوى العاملة في صناعات متعددة، ويعتقد الاقتصاديون أن عامين من فقدان الهجرة وسط أزمة وباء كورونا تسببت فيما يقرب من خسارة نصف القوى العاملة.

وجاء فى الرسالة "ليس من المستغرب أن قادة الولايات قد دعوا لإصلاح الهجرة لتلبية احتياجات القوى العاملة في ولاياتهم. بدون هذه الإصلاحات ، تغلق بعض الشركات أبوابها. وحذرت الرسالة من أن آخرين قاموا بتعيين عمال دون إذن ، مما ترك هؤلاء العمال عرضة لخطر انخفاض الأجور بشكل كبير وظروف العمل السيئة .

وقال أعضاء مجلس الشيوخ إن العديد من المهاجرين الذين قدموا إلى الولايات المتحدة عبر الحدود الجنوبية "جاهزون وقادرون وراغبون" للمساعدة في تلبية احتياجات القوة العاملة في البلاد. لكنهم قالوا إن الكثيرين كافحوا للعثور على عمل بسبب العقبات القانونية واللوجستية لنظام الهجرة.

وأشاروا إلى أن قوانين الهجرة تتطلب من طالب اللجوء الانتظار ستة أشهر للحصول على تصريح عمل ، ويمكن أن تستغرق عملية تقديم الطلب ما يقرب من عام بسبب أوقات المعالجة. لكن أولئك الذين يحصلون على الإفراج المشروط لدخول الولايات المتحدة يمكنهم التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل على الفور.

وقالوا إن إجراء الكونجرس لتوفير سبل المواطنة "طال انتظاره" ولكن من غير المحتمل أن يحدث في الوقت المناسب لتلبية احتياجات القوى العاملة.

 

 


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