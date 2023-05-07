"دراسة" قمح تتسبب فى إنهاء حياة مزارع بقرية فى العياط

أصيب مزارع خلال عمله على دراسة قمح فى إحدى قرى العياط بمحافظة الجيزة، وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابات التى لحقت به، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد نقل مزارع إلى المستشفى مصابا بعدة جروح وإصابات فارق إثرها الحياة فى العياط.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن الضحية خلال عمله على دراسة قمح بأرض زراعية فى قرية بالعياط، أصيب أثناء عمله، ولقى مصرعه.

استمع رجال المباحث لأقوال عددا من شهود العيان ولم يشتبهوا فى وفاته جنائيا، وأكدوا صحة التحريات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللأزمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.